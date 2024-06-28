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Бывший судебный пристав в Псковской области предстанет перед судом за присвоение денег

Бывший начальник отделения – старший судебный пристав одного из районных отделений УФССП России по Псковской области предстанет перед судом за присвоение денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2022 года по 2024 год, используя свое служебное положение, дающее допуск к программному комплексу учета ФССП России, из корыстных побуждений вносила изменения в электронные версии исполнительных производств, переводя денежные средства, поступившие от должников, на банковские счета своих знакомых, после чего их обналичивала, присвоив таким образом денежные средства на общую сумму более 1 млн рублей.

Также в феврале 2024 года обвиняемая внесла изменения в электронную версию исполнительного производства на сумму более 1 млн рублей, но распорядиться ими по своему усмотрению не смогла, так как ее действия пресекли сотрудники ОСБ УФССП России по Псковской области.

Женщине предъявили обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 160 (покушение на присвоение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовные дела о совершенных преступлениях возбудили по материалам регионального управления ФСБ России.

В ходе расследования обвиняемая в полном объеме возместила причиненный УФССП России по Псковской области материальный ущерб. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.