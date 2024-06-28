Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
на пороге перезагрузки
экзотика агротуризм
шоу каскадеров
карта отдыха и туризма
творог правда и мифы
оксана филиппова интервью
обзор
Кабельный потенциал
модульный отдых
Господин Рейтингомер
выход есть профилактика суицида
вкусное Пушкиногорье
Магия слов и музыки
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
дело ФАПное
 
 
 
ещё Происшествия 28.06.2024 09:440 Псковский областной суд оставил обвиняемого в попытке диверсии под стражей 29.06.2024 20:200 Полицейские подключились к поискам пропавшего пенсионера в Пскове 29.06.2024 12:400 Семья полицейских в Порхове помогла соседке вернуть похищенные мошенниками деньги 29.06.2024 12:200 Тысячерублевую банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове 28.06.2024 19:400 Жительницу Локнянского округа отправили за решетку за неуплату алиментов 28.06.2024 18:080 Бывший судебный пристав в Псковской области предстанет перед судом за присвоение денег
 
 
 
Самое популярное 25.06.2024 14:049 Новый мост планируют построить в Пскове 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:298 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 24.06.2024 11:500 Полицейские сбили пешехода на «зебре» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Полицейские подключились к поискам пропавшего пенсионера в Пскове

29.06.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Илью Строчкова 1942 года рождения разыскивает УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, с 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Был одет в синюю кофту с полосками из трёх цветов (белая, синяя, тёмно-синяя) спортивного типа с надписью FILA, черные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02,112.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?
В опросе приняло участие 144 человека
29.06.2024, 21:000 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пушкинских Горах 29.06.2024, 20:400 Акция «Накорми голодного» прошла в Пскове 29.06.2024, 20:200 Полицейские подключились к поискам пропавшего пенсионера в Пскове 29.06.2024, 20:000 В Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы
29.06.2024, 19:570 Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова 29.06.2024, 19:400 Лучшего по профессии определили среди сотрудников ППС в Псковской области 29.06.2024, 19:200 Правительство выделило более 24,5 млрд рублей на оказание медицинской помощи детям с тяжёлыми заболеваниями 29.06.2024, 19:000 Торжественное мероприятие по случаю выпуска специалистов для уголовно-исполнительной системы прошло в Пскове
29.06.2024, 18:400 Концерт органной и ансамблевой музыки пройдет в Печорах 30 июня 29.06.2024, 18:200 Уголовное дело возбудили по факту смертельного наезда на пешехода в Псковском районе 29.06.2024, 18:001 Арт-терапевт из Анапы приехал в Псков с проектом «Искусство в массы» 29.06.2024, 17:400 В России продлили разрешение на экспорт бензина
29.06.2024, 17:202 С активом псковской молодежи встретился губернатор Михаил Ведерников 29.06.2024, 17:000 Нетрезвый водитель мопеда попался полицейским в Печорах 29.06.2024, 16:401 Мужчине, которому BMW оторвала палец, выплатили 160 миллионов рублей 29.06.2024, 16:200 К созданию регионального Дома молодежи планируют приступить в июле
29.06.2024, 16:155 Порядок 400 тонн отходов уже вывезли из Пскова 29.06.2024, 16:000 Михаил Ведерников — молодежи Псковской области: В каждом из вас мы видим успехи и достижения региона 29.06.2024, 15:400 Переменная облачность и до +29 градусов ожидается в Псковской области 30 июня 29.06.2024, 15:200 Спортивный «День молодёжи» прошёл в Пскове с участием членов Молодёжного парламента
29.06.2024, 15:140 Интерактив: Радость оказалась преждевременной 29.06.2024, 15:000 Сразу 125 постановлений о дорожных штрафах вручили в Печорах водителю с двойным гражданством 29.06.2024, 14:400 Фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Пскове и Изборске 26-28 июля 29.06.2024, 14:240 Александр Котов молодёжи: Мыслями и поступками вы формируете свою судьбу и будущее России
29.06.2024, 14:181 Фотофакт: Вывоз мусора возобновился в Пскове 29.06.2024, 14:000 Журнал Time выпустил зловещую обложку с Байденом 29.06.2024, 13:400 С 1 июля в Псковской области начинается эксперимент по использованию комплексов фотовидеофиксации в автобусах 29.06.2024, 13:201 С лучшими выпускникам школ встретился глава Пскова Борис Елкин
29.06.2024, 13:110 Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в Пскове 29.06.2024, 13:000 Гала-концерт Фестиваля талантов проходит в Великих Луках 29.06.2024, 12:400 Семья полицейских в Порхове помогла соседке вернуть похищенные мошенниками деньги 29.06.2024, 12:200 Тысячерублевую банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове
29.06.2024, 12:040 Полувековой юбилей отметил первый выпуск Великолукской академии физической культуры и спорта 29.06.2024, 11:441 Зачем на Юбилейной нужны «лежачие полицейские»? 29.06.2024, 11:210 Пять человек пострадали в ДТП в Псковском районе 29.06.2024, 11:040 Грозы и ливни ожидаются в Псковской области
29.06.2024, 10:420 Фестиваль воркаута пройдет в Пскове 20 июля 29.06.2024, 10:240 После завершения ремонта улицы Юбилейной комплекс фотовидеофиксации продолжит штрафовать за движение не из своей полосы 29.06.2024, 10:002 Муниципальная реформа 2.0. Навстречу ЕДГ 29.06.2024, 09:400 Почти 70 адвокатов стали фигурантами уголовных дел в 2023 году
29.06.2024, 09:200 Июнь на Земле может стать рекордно жарким из-за Эль-Ниньо, заявил Вильфанд 29.06.2024, 09:000 Надежда Бабкина выступит завтра в Пскове, Октябрьская площадь будет перекрыта 28.06.2024, 22:001 Каждый третий родитель абитуриента в Пскове обращает внимание на рейтинг университета - опрос 28.06.2024, 21:400 Псковским курсантам выпускного курса присвоены очередные специальные звания
28.06.2024, 21:2916 Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти 28.06.2024, 21:200 Призывники из Псковской области пополнили ряды войск национальной гвардии Российской Федерации 28.06.2024, 21:000 Посвященная крупнейшему знатоку книжных памятников выставка открыта в Псковском музее 28.06.2024, 20:500 Легковой автомобиль и фура столкнулись напротив Fjord Plaza
28.06.2024, 20:400 Футбольный матч проведут в Локне 30 июня 28.06.2024, 20:200 Не вставших на воинский учет бывших мигрантов выявили в Пскове 28.06.2024, 20:000 О важности соблюдения антикоррупционного законодательства напомнили псковским курсантам 28.06.2024, 19:400 Жительницу Локнянского округа отправили за решетку за неуплату алиментов
28.06.2024, 19:350 С нового учебного года к проекту «Футбол в школе» присоединятся восемь школ Псковской области 28.06.2024, 19:200 Новый гуманитарный проект будет реализовываться при поддержке омбудсмена в Псковской области 28.06.2024, 19:000 Угощение с вакциной ждет диких животных в лесах Ленинградской области 28.06.2024, 18:590 Предварительные итоги учебного года подвёл глава Великих Лук
28.06.2024, 18:470 Пользователи книжных сервисов были бы не прочь изменить финал «Онегина» 28.06.2024, 18:450 Масштабный капремонт федеральной трассы Петербург — Псков продолжается в Ленобласти 28.06.2024, 18:400 Незаконный ввоз более тонны крем-сыра из Латвии предотвратили на границе в Псковской области 28.06.2024, 18:361 Директор бизнес-инкубатора, самозанятая и специалист отдела топливных карт вошли общественный совет при комитете по культуре Псковской области
28.06.2024, 18:201 Псковские росгвардейцы приняли участие в «Ярмарке вакансий» 28.06.2024, 18:080 Бывший судебный пристав в Псковской области предстанет перед судом за присвоение денег 28.06.2024, 18:050 Журналист ЦДИ получила почетную грамоту Федеральной службы исполнения наказаний 28.06.2024, 18:000 Концерт классической музыки пройдет в усадьбе Мусоргского в Пскове
28.06.2024, 17:490 Сколько молодых людей проживает в Псковской области, рассказали статистики 28.06.2024, 17:400 Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной неправительственной организацией «Спасём детей» 28.06.2024, 17:350 Александр Козловский обсудил перспективы развития космической отрасли с руководителем «Роскосмоса» 28.06.2024, 17:300 Встреча с актером Юрием Кузнецовым пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
28.06.2024, 17:210 «Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание. ВИДЕО 28.06.2024, 17:160 Псковский губернатор договорился об укреплении сотрудничества с рядом белорусских регионов 28.06.2024, 17:110 Кастинг для желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов» стартовал в Пскове 28.06.2024, 17:000 Бесплатное занятие йогой проведут для посетителей фестиваля «Виноград»
28.06.2024, 16:582 Александр Козловский рассказал космонавтам МКС о государственных мерах поддержки 28.06.2024, 16:530 Псковский театр драмы опубликовал афишу спектаклей 119-го сезона 28.06.2024, 16:510 78 изоляторов заменили на одной из линий электропередачи в Псковской области 28.06.2024, 16:500 Мошенники вновь обманули жителей Псковской области и завладели их аккаунтами на «Госуслугах»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru