Происшествия

В Псковской области утонул подросток

В Псковской области утонул подросток. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова. Трагедия произошла накануне.

«Горе у родителей, шок у друзей, которые были в моменте рядом. Завтра необходимую помощь им окажет психолог ГУ МЧС. Приношу свои соболезнования родным и близким», - написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале и призвала взрослых напоминать детям, что купание в необорудованных местах опасно, а также учить их правилам поведения на воде.

По предварительной информации, трагедия произошла в Порховском районе на реке Шелонь. Утонувшему подростку было 14 лет.