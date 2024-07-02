Происшествия

Житель Белгородской области выращивал наркосодержащие растения в Порховском районе

Житель Белгородской области незаконно выращивал наркосодержащие растения в Порховском районе для их сбыта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что мужчина наладил незаконное культивирование на придомовом земельном участке и в жилом доме растений конопли, из которых в последующем изготавливал наркотические средства. Всего на территории домовладения обнаружили и изъяли более 200 кустов наркосодержащих растений.

С учетом позиции прокурора решением Порховского районного суда в отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство наркотических средств, а также сбыт растений, содержащих наркотические средства) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Порховского района.