Происшествия

Мошенники выманили у жителей Псковской области более 4,5 млн рублей

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами ряда жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Гдовского и Себежского районов на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона под видом сотрудников банковской сферы и правоохранительных органов звонили незнакомцы. И в ходе общения под предлогами предотвращения незаконных попыток несанкционированного доступа к их банковским счетам, а также предоставления возможности получения дополнительного заработка в Сети ввели собеседников в заблуждение и похитили их денежные средства.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.