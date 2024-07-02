Происшествия

Пскович отправился за решетку за сбыт наркотиков

Ранее несудимый 46-летний пскович отправился за решетку за сбыт наркотиков в крупном размере (пункт «г» часть 4 статьи 228.1, часть 3 статьи 30 – пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что мужчина совершил незаконный сбыт наркотического средства – метадона (фенадон, долофин) массой 1,27 грамма, а также попытался незаконно сбыть метадон (фенадон, долофин) общей массой 81,34 грамма и мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 62,86 грамма.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью и раскаялся в содеянном.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.