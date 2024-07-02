Происшествия

Великолучанин застал знакомого со своей женой и порезал его ножом

57-летний великолучанин порезал ножом знакомого и попал под суд (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили прокуратуре Великих Лук.

В ходе следствия установлено, что в начале февраля обвиняемый, находясь по месту своего жительства распивал спиртное вместе с женой и знакомым.

Во время употребления спиртного подсудимый вышел из комнаты, через непродолжительное время вернулся и обнаружил супружескую измену жены со знакомым. После чего, без объяснения причины, нанес два удар ножом в область груди потерпевшему, чем причинил тяжкий опасный для жизни вред здоровью.

Санкция пункта «з» часть 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

