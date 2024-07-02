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Двух великолукских стоматологов привлекли к ответственности за навязывание услуг

Два врача Великолукской стоматологической поликлиники привлечены к административной ответственности за непредставление руководителю информации о возникновении конфликта интересов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что при оказании пациентам платных стоматологических услуг при лечении зубо-челюстных аномалий в целях приобретения медицинской аппаратуры, необходимой для ортодонтической коррекции, врачи выдавали пациентам реквизиты для оплаты медицинской аппаратуры в конкретных хозяйствующих субъектах. Бланки заказов ортодонтической аппаратуры оформлялись в указанных организациях.

При этом пациенты не осведомлялись о возможности самостоятельного выбора организации для приобретения медицинского оборудования, тем самым врачи, используя свое должностное положение с целью дальнейшего получения выгоды для себя, навязывали услуги конкретных организаций без предоставления пациентам альтернативы, подчеркнули в ведомстве.

В апреле прокуратура города в отношении двух врачей Великолукской стоматологической поликлиники возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.29 КоАП РФ.

Росздавнадзор по Псковской области привлек виновных к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, который оплачен.