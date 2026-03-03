Бойлерная горела в жилом доме в опочецкой деревни Теребени 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:42 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в жилом доме. В бойлерной огонь повредил стену и потолок. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электрощитка в бойлерной. Жилой дом огнеборцам удалось спасти. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

А ранее, в 06:56, в этот же день поступило сообщение о возгорании садового дома в деревне Покаты Островского округа. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Для ликвидации привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.