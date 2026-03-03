Мошенники обманывали жителей Псковской области под видом сотрудников различных организаций

Ряд жителей Великих Лук, Острова, Усвят, Псковского муниципального округа поддался на уловки аферистов и лишились в общей сложности более миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомцы обращались к гражданам по телефонам или в мессенджерах, представляясь сотрудниками различных организаций. Одним собеседникам злоумышленники предложили на выгодных условиях дополнительный заработок в Сети. Другим – настоятельно рекомендовали во избежание финансовых потерь провести декларирование сбережений. А отдельных пользователей махинаторы лишили денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров.

В итоге, потерпевшие, поддавшись на эти ухищрения нечистых на руку лиц, лишились в совокупности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.