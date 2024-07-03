Отца малолетних детей в Великих Луках отправили в колонию за серию краж

Великолучанин приговорен к лишению свободы за серию краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Установлено, что подсудимый в период с августа 2022 года по октябрь 2023 года, находясь в квартире бывшей сожительницы, тайно похитил принадлежащее потерпевшей имущество: ювелирные украшения и два мобильных телефона, велосипед, системный блок и деньги в сумме 7500 рублей. Действия подсудимого причинили значительный материальный ущерб потерпевшей.
Кроме того, в августе 2023 года подсудимый, находясь в квартире знакомого мужчины, совершил кражу мобильного телефона.
А в конце октября 2023 года, он, находясь в доме другого знакомого, воспользовался тем, что тот уснул, и тайно похитил золотой браслет, причинив ущерб в размере 32500 рублей.
При назначении подсудимому наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие малолетних детей.
Суд по совокупности преступлений, с присоединением не отбытого наказания по предыдущему приговору суда, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Мужчина взят под стражу в зале суда.