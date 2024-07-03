Происшествия

Петербуржец заключен под стражу по подозрению в убийстве на территории Дновского района

Петербуржец подозревается в убийстве знакомого на территории Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 29 июня на территории Дновского района в ходе внезапно возникшей ссоры при совместном распитии алкогольных напитков, мужчина действуя умышленно, с целью причинения смерти и желая ее наступления, ножом нанес несколько ударов своему знакомому, один из которых пришелся в область расположения жизненно важных органов, в результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

Дновский районный суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 30 августа 2024 года включительно, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

