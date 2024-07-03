Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
шоу каскадеров
модульный отдых
Господин Рейтингомер
очаги культуры
лавандовая ночь
обзор
на пороге перезагрузки
достижения фермеров
вкусное Пушкиногорье
творог правда и мифы
выход есть профилактика суицида
экзотика агротуризм
вакансий хоть отбавляй
Кабельный потенциал
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
 
 
 
ещё Происшествия 03.07.2024 16:190 Исполняющую обязанности старшей медсестры в Великих Луках обвинили в мошенничестве 03.07.2024 19:190 Петербуржец заключен под стражу по подозрению в убийстве на территории Дновского района 03.07.2024 19:130 Мужчина умер на площади Коммуны в Невеле 03.07.2024 16:530 Мошенники втерлись в доверие к жителям Псковской области и завладели почти миллионом рублей 03.07.2024 16:520 Жителя Печор обязали построить забор вокруг хозяйства со свиньями 03.07.2024 16:370 Отца малолетних детей в Великих Луках отправили в колонию за серию краж
 
 
 
Самое популярное 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:2910 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 01.07.2024 14:109 Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назначена Ксения Григорьева 30.06.2024 10:411 Фотофакт: новые проделки ошапурков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Петербуржец заключен под стражу по подозрению в убийстве на территории Дновского района

03.07.2024 19:19|ПсковКомментариев: 0

Петербуржец подозревается в убийстве знакомого на территории Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 29 июня на территории Дновского района в ходе внезапно возникшей ссоры при совместном распитии алкогольных напитков, мужчина действуя умышленно, с целью причинения смерти и желая ее наступления, ножом нанес несколько ударов своему знакомому, один из которых пришелся в область расположения жизненно важных органов, в результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте преступления.

Дновский районный суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 30 августа 2024 года включительно, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 97 человек
03.07.2024, 20:290 Карантин по бешенству ввели около Себежской деревни 03.07.2024, 20:200 В партии бананов, направлявшейся в Россию из Эквадора, нашли наркотики 03.07.2024, 20:080 Усвятскому району присвоили звание «Край партизанской славы» 03.07.2024, 20:000 Летний фестиваль книги и чтения «Ромашка в ладони» проведут в Детском парке Пскова
03.07.2024, 19:400 В Госдуме предложили запретить арест отцов-одиночек за проступки 03.07.2024, 19:250 Борис Елкин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником 03.07.2024, 19:200 Будущим псковским мамам рассказали о правильной установке автокресел 03.07.2024, 19:190 Петербуржец заключен под стражу по подозрению в убийстве на территории Дновского района
03.07.2024, 19:130 Мужчина умер на площади Коммуны в Невеле 03.07.2024, 19:070 О недовольстве молодежи благоустройством Пскова и качеством образования заявили в ЛДПР 03.07.2024, 19:000 Воспитанники псковского «Зубренка» завершили двухнедельные тренировки 03.07.2024, 18:400 Правительство предложило поднять налоговый вычет за сдачу ГТО до 18 тыс. рублей
03.07.2024, 18:371 11 населенных пунктов Псковского района остаются без света 03.07.2024, 18:280 Русалочьи сказки ждут гостей «Михайловского» в ночь на Ивана Купалу 03.07.2024, 18:220 Псковские педагоги принимают участие в форуме классных руководителей в Петербурге 03.07.2024, 18:200 Еще один фасад жилого дома отремонтировали в Великих Луках
03.07.2024, 18:110 Детский омбудсмен посетила псковский следственный изолятор 03.07.2024, 18:000 Почти 300 льготников обеспечили путевками на санаторно-курортное лечение в Псковской области 03.07.2024, 17:550 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 июля 03.07.2024, 17:500 Жители Псковской области могут принять участие в программе «Классная страна»
03.07.2024, 17:410 Налоговики приглашают псковичей на бесплатные обучающие вебинары 03.07.2024, 17:300 Украсить фотографию в винтажном стиле и получить билет на выставку смогут гости Псковского музея 03.07.2024, 17:200 Первый кастинг проекта «Битва талантов» пройдет в Пскове 7 июля 03.07.2024, 17:170 УФАС проводит проверку в отношении «Экор.Ос» в связи с уведомлением о приостановке приемки ТКО на порховском полигоне
03.07.2024, 17:120 Роструд рассказал о правилах работы в жару 03.07.2024, 17:000 Александр Котов оценил ход капремонта Плюсской школы 03.07.2024, 17:000 Онлайн-брифинг о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». ВИДЕО 03.07.2024, 16:580 Первое заседание Общественного совета по молодежной политике прошло в псковском Доме молодежи
03.07.2024, 16:560 Великолучанина наказали за вождение автомобиля без прав под наркотическими веществами 03.07.2024, 16:530 Мошенники втерлись в доверие к жителям Псковской области и завладели почти миллионом рублей 03.07.2024, 16:520 Жителя Печор обязали построить забор вокруг хозяйства со свиньями 03.07.2024, 16:470 Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор
03.07.2024, 16:390 Псковская молодежь примет участие в белорусско-российском палаточном лагере «Курган» 03.07.2024, 16:370 Отца малолетних детей в Великих Луках отправили в колонию за серию краж 03.07.2024, 16:300 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор 03.07.2024, 16:290 За первый месяц марафона «Сила России» в спортшколе «Мастер» прошло более 50 тренировок
03.07.2024, 16:240 Невельчанин предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы 03.07.2024, 16:230 Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку 03.07.2024, 16:190 Исполняющую обязанности старшей медсестры в Великих Луках обвинили в мошенничестве 03.07.2024, 16:170 О перезагрузке системы управления неэффективной особой экономической зоной заявили в Минэкономики
03.07.2024, 16:131 Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре 03.07.2024, 16:072 До миллиона рублей предложено увеличить штраф за непроведение борьбы с борщевиком 03.07.2024, 16:040 Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память – член совета реготделения РВИО 03.07.2024, 16:000 Регионы смогут сами определять особенности электронного голосования на местных выборах
03.07.2024, 15:550 Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО 03.07.2024, 15:480 Жители многоэтажек в Родине хотят сменить управляющую компанию 03.07.2024, 15:430 Камеру фотовидеофиксации могут установить на перекресток Рижского проспекта и Юбилейной в Пскове 03.07.2024, 15:391 Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский»
03.07.2024, 15:321 «Беседка»: Являются ли гражданские права и свободы важными ценностями для россиян? ВИДЕО 03.07.2024, 15:281 Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре 03.07.2024, 15:120 МТС вошла в топ-5 крупнейших ИТ-компаний России 03.07.2024, 15:070 Искусственные дорожные неровности установят в Корытово
03.07.2024, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 03.07.2024, 14:460 Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове в октябре 03.07.2024, 14:301 Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне 03.07.2024, 14:150 «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области
03.07.2024, 14:000 Светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской переведут в круглосуточный режим 03.07.2024, 13:520 Александр Котов: Работа автоинспекторов сопряжена с огромной ответственностью за жизнь людей 03.07.2024, 13:412 Игорь Сопов: Для избирательной системы все партии равны 03.07.2024, 13:320 Псков станет городом-участником автопробега «Дороги славы — наша история»
03.07.2024, 13:170 МегаФон подтвердил свой кредитный рейтинг дважды 03.07.2024, 13:162 Правонарушений при проведении митингов в Псковской области становится меньше - Дмитрий Шахов 03.07.2024, 13:050 Смерчи могут образоваться в Псковской области 4 июля 03.07.2024, 13:011 Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах-2024 и малых партиях
03.07.2024, 12:550 Почти 12,5 тысяч детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях в Псковской области 03.07.2024, 12:460 Почти каждый третий житель Псковской области учится для того, чтобы сменить профессию 03.07.2024, 12:420 Спортшколе пришлось выплатить компенсацию пострадавшей 5-летней ученице 03.07.2024, 12:327 Мусорный кризис онлайн
03.07.2024, 12:310 Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН 03.07.2024, 12:190 Особый противопожарный режим отменили в Куньинском районе 03.07.2024, 12:090 «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии 03.07.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым
03.07.2024, 12:020 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 июля 03.07.2024, 11:530 Работу особой экономической зоны «Моглино» обсудят в ходе парламентского часа на сессии Собрания 11 июля 03.07.2024, 11:500 В Пскове женщины чаще верят в возможность дружбы с противоположным полом 03.07.2024, 11:470 Двух великолукских стоматологов привлекли к ответственности за навязывание услуг
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru