Происшествия

Мошенники обманули псковичей и получили доступ к их аккаунтам на «Госуслугах»

Злоумышленники получили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких жителей Псковской области на сайте «Госуслуги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 2 по 3 июля девяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и некоторых районов звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний, Пенсионного фонда. И под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчета пенсии осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых граждан с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.