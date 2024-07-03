Происшествия

В Псковской области мужчину ранило сброшенным с полуприцепа колесом

В Псковской области мужчину ранило сброшенным с полуприцепа колесом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 23 января мужчина управлял автомобилем с полуприцепом. Во время движения произошло отбрасывание колеса с полуприцепа, что является нарушением ПДД РФ. В результате колесо столкнулось со встречной машиной, и та съехала в кювет.

Пассажир встречного автомобиля получил повреждения средней тяжести.

Великолукский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, водителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.