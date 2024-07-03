Происшествия

Великолучанин до смерти забил соседа битой из-за денежных разногласий

Великолучанин до смерти забил соседа битой из-за денежных разногласий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Согласно версии следствия, к совершению преступления причастен сосед погибшего. В частном доме города Великие Луки между мужчинами произошел конфликт из-за денежных разногласий. В результате ссоры потерпевший получил множественные удары битой по голове, туловищу и конечностям.

Обвиняемый самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Мужчину госпитализировали, однако он скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, в настоящий момент идут следственные действия для установления обстоятельств дела.