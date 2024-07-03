Происшествия

Псковича осудили за кражу кошелька

34-летнего жителя города Пскова наказан за кражу кошелька (пункт «г» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В суде установлено, что 2 мая около 21:00 мужчина находился в одном из продуктовых магазинов на улице Труда в городе Пскова, где увидел, как молодой человек после оплаты покупки положил кошелек с денежными средствами в задний карман своих джинсовых брюк. У подсудимого возник преступный умысел на хищение указанного кошелька с деньгами.

Проследовав за молодым человеком, мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего достал из его заднего кармана брюк кошелек с деньгами.

Своими действиями пскович причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 2000 рублей

За содеянное суд назначил подсудимому наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.