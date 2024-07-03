Происшествия

Злоумышленники лишили жителей Псковской области 600 тысяч рублей и проникли на «Госуслуги» жертв

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей региона лишились в общей сложности более шестисот тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Великих Лук и Невельского района звонили незнакомцы. И под разными предлогами завладели их денежными средствами. В частности, искателям «быстрых денег» махинаторы предложили дополнительный заработок в сети. Другим доверчивым людям они сообщили, что некие аферисты будто бы собираются совершить попытки несанкционированного списания денег с их счетов. И в связи с этим предложили собеседникам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Поддались на ухищрения мошенников также те. Кто совершал в интернете операции купли-продажи, в том числе эхолота и стройматериалов.

В итоге, потерпевшие потеряли в совокупности более шестисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.

Кроме того, на территории области по-прежнему отмечаются случаи неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием их учетных записей. По данным фактам ведется следствие.