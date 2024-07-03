Происшествия

Мошенники принудили жительницу Пскова продать квартиру

Псковичка обратилась в суд с просьбой признать договор купли-продажи квартиры, заключенный по принуждению мошенников, недействительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с марта 2020 года потерпевшая являлась собственником квартиры, расположенной в городе Пскове. От неизвестных, представившихся сотрудниками Центробанка РФ, на мобильный телефон женщины поступил звонок, в ходе которого ей сообщили, что поскольку с ее банковских счетов мошенники производят списание денежных средств, то в целях их сохранения необходимо перевести денежные средства на резервный счет в другом банке.

Также незнакомцы сообщили, что мошенники совершают сделку по отчуждению принадлежащей женщине квартиры. В целях сохранения права собственности ей рекомендовали оформить фиктивную сделку по продаже квартиры, для чего необходимо было обратиться в агентство недвижимости. При этом незнакомцы, заверили потерпевшую, что впоследствии договор купли-продажи квартиры будет аннулирован.

Не догадываясь об обмане, женщина перечислила на банковские счета, реквизиты которых указали звонившие, имевшиеся у нее сбережения, а также обратилась в агентство недвижимости для срочной продажи квартиры.

В течение непродолжительного периода времени нашелся покупатель, с которым потерпевшая заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи квартиры, право собственности на которую перешло к покупателю. Полученные от продажи квартиры деньги она также перечислила по банковским реквизитам, которые ей сообщили незнакомцы.

Спустя несколько дней потерпевшей по телефону сообщили, что ей требуется внести на указанный банковский счет дополнительные деньги. Попытку женщины получить их на условиях займа пресекли ее родственники.

Всего на банковские счета незнакомцев женщина перечислила более 5 000 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Псковский городской суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований, указав, что в агентство недвижимости с инициативой продажи квартиры потерпевшая обратилась самостоятельно, все действия по подготовке и получению документов, необходимых для совершения сделки, оформления договора у нотариуса, по получению денежных средств у покупателя квартиры и по распоряжению ими она также совершала самостоятельно.

При опросе у нотариуса она лично подтвердила намерение продать квартиру. О том, что с ней связывались по телефону незнакомцы, и она была вынуждена продать квартиру, никому не сообщала. В материалах дела также отсутствуют доказательства обмана истца ответчиком – покупателем квартиры.

Псковский областной суд оставил решение Псковского городского суда в силе.