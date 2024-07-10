Происшествия

Женщина в Великих Луках получила условный срок за оскорбление полицейских

54-летнюю женщину в Великих Луках привлекли к уголовной ответственности за публичное оскорбление двоих представителей власти и применение насилия к одному из них. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Установлено, что в апреле ранее несудимая жительница города Великие Луки в состоянии алкогольного опьянения в отделе полиции и чуть позднее в наркологическим диспансере при документировании сотрудниками полиции совершенного ею административного правонарушения высказала в адрес полицейских грубые нецензурные ругательства, унижающие их честь и достоинство. После женщина дважды ударила одного из полицейских по голове.

Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, что суд признал в качестве смягчающих ее вину обстоятельств.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.