Происшествия

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Опочецком округе

В администрации Опочецкого муниципального округа прошло заседание КЧС с участием руководителя аппарата правительства области Андрея Вьюнова по ситуации со взрывом бытового газа в многоквартирном доме по улице Сущевской. Об этом глава округа Юрий Ильин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«По результатам комиссии введен режим ЧС. Все необходимые оперативные службы и экспертные организации задействованы», - написал он.

Глава округа находится на месте происшествия.

«Взчл ситуацию на контроль», - отметил Юрий Ильин.