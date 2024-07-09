Общество

Вертолет санавиации использовали для госпитализации одного из пострадавших в Опочке

После взрыва бытового газа в Опочке пострадало два человека. Для транспортировки одного из них использовали вертолет санитарной авиации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Первый пациент сразу после происшествия на скорой помощи был направлен в областную больницу. Второму пациенту для транспортировки необходимо было стабилизировать состояние. После того как врачам Опочецкой межрайонной больницы удалось это сделать, за пострадавшим человеком вылетел вертолет санитарной авиацией для госпитализации в Псковскую областную клиническую больницу», - рассказали в комитете.

Его успешно доставили воздушным транспортом в медицинскую организацию.