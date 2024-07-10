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Мать погибшего от рук отчима великолучанина в день убийства находилась дома

Мать великолучанина, которого отчим зарубил топором, в день убийства находилась дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СК РФ

Установлено, что 30 сентября 2023 года обвиняемый со своей супругой находились по месту жительства и употребляли спиртные напитки, когда к ним в гости пришел сын женщины и начал конфликт с отчимом на почве употребления алкоголя. В ходе ссоры хозяин квартиры взял топор и трижды ударил им пасынка по голове. Топор отчим выбросил в окно, после вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Несмотря на оказанную пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь, мужчина от полученных повреждений скончался в лечебном учреждении через непродолжительное время.

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Обвиняемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.