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Печерянина лишили свободы за государственную измену

Уроженца города Печоры привлекли к уголовной ответственности за государственную измену (статья 275.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что мужчина с декабря 2022 года пытался инициативно установить контакт с представителем посольства одной из прибалтийских республик с целью оказания содействия на конфиденциальной основе, передачи сведений о деятельности подразделений органов ФСБ и дислокации воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации в Псковской области в обмен на получение гражданства. Также мужчина выразил готовность к сотрудничеству по сбору и передаче информации, которая в дальнейшем могла быть использована в деятельности против безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело в отношении фигуранта возбудили и расследовали сотрудники следственного подразделения УФСБ России по Псковской области. Печерянину назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Обвинительный приговор Псковского областного суда вступил в законную силу.