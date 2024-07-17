Происшествия

Около 10 млн рублей выманили мошенники у псковичей

Около десяти миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук, а также Псковского и Палкинского районов после телефонного общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банков, правоохранителями, представителями разных организаций. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, списания денег со счетов, возможности дополнительного заработка на биржевой площадке завладели денежными средствами собеседников.

Поддавшись на эти уловки аферистов, потерпевшие лишились в общей сложности около десяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

А в Пскове трем пользователям сайта «Госуслуги» в эти июльские дни звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и пенсионного фонда. Обманным путем они осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам граждан с последующим блокированием их учетных записей. По данным фактам ведется расследование.