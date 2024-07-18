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Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной регистрации граждан Таджикистана

23.07.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Жительницы Пскова и Великих Лук подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в текущем году безработная псковичка 1991 года рождения осуществила на территории Пскова фиктивную регистрацию группы граждан Российской Федерации и гражданина Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

А в Великих Луках в ходе рассмотрения материала проверки установлено, что безработная местная жительница 1972 года рождения тоже осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан без фактического его пребывания по месту регистрации.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: #умвд россии по псковской области #фиктивная регистрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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