Происшествия

«И машину сожжём»: три дня ада устроили избитой славковчанке парни в погонах

За историей их красивой любви следили все Славковичи. Она - красавица, которая могла бы украсить собой страничку любого модного журнала. Он - галантный, вежливый и очень заботливый кавалер. Встречал, провожал, возил на машине.

В тот злосчастный вечер вместе со своей возлюбленной он приехал к сельскому Дому культуры, чтобы забрать сестру с дискотеки. Молодые люди припарковали авто за зданием, и остались в нем дожидаться родственницу.

И тут, как ураган, ворвались четверо добрых молодцев, окружили машину, посыпались удары.

«МК в Пскове» поговорил с молодыми людьми, которых избили в Славковичах, узнал, при чем тут пограничники, кто родители столь агрессивных молодцев, а также, как они смогли превратить жизнь семьи пострадавшей девушки на три дня в ад.