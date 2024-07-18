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Пропавшие в Великих Луках дошкольники сбежали во время дневной прогулки

Дошкольники, которых разыскивали в Великих Луках 25 июля, сбежали во время дневной прогулки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Во время дневной прогулки в 11.30 двое мальчиков выпускной подготовительной группы, действуя очень быстро, сначала убежали с прогулочного участка, а затем, дотянувшись до кнопки системы доступа на ограждении, открыли калитку и покинули территорию образовательного учреждения.

Увидев покидающих территорию мальчиков, воспитатель бросилась бежать за ними следом, но просто физически не могла нагнать шустрых детей. В это же время к поискам присоединились и другие сотрудники детского сада. Также были оповещены родители детей.

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Понимая направление движения детей, сотрудники отправились домой к одному из них, но там никого не нашли. Далее направились по месту жительства мальчика. Бабушка сообщила, что дети только что приходили, но они от нее тоже убежали.

Администрация детского сада оперативно сообщила о случившемся в правоохранительные органы, информация о пропаже детей была размещена в Интернете. На протяжении всего времени сотрудники, родители, добровольцы не прекращали самостоятельные поиски мальчиков в предполагаемых местах их нахождения.

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В 14:30 было получено сообщение от сотрудников правоохранительных органов о том, что мальчики найдены, живы. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Дети были найдены в деревне Баландино на остановке. Возможно, они направлялись на конеферму. В разговоре с родителями после случившегося выяснилось, что один из детей давно высказывал намерение убежать из детского сада, часто говорил, что мечтал об этом.

По данному факту управление образования города Великие Луки проведет служебную проверку, будет дана оценка действиям сотрудников детского сада.