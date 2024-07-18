Происшествия

Великолучан просят обойти район Дружбы и улицу Гражданскую для поиска пропавших детей

Великолучан просят обойти район Дружбы и улицу Гражданскую для поиска пропавших из детского сада детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: пропавший Марк

«Если у кого-то есть возможность обойти район Дружбы, улицу Гражданскую в Великих Луках и прилегающие к ней, осмотреть дворы, подвалы и тому подобное, просьба сделать это», - говорится в сообщении.

Фото: пропавший Константин

Сбор волонтёров будет организован. Информация появиться позже.

Напомним, два ребенка - Марк Афанасьев и Константин Коновалов - пропали из детского сада в Великих Луках. Детский сад располагается на улице Гражданской, 28, корпус 1.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону великолукского поискового отряда «След»: +79113767676, а также по телефону: 112.