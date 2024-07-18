Происшествия

Жительницу Палкинского района обманул мошенник в день ее рождения

68-летнюю жительницу Палкинского района обманул мошенник в день ее рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В настоящий момент известно, что в мае 2023 года в день рождения 68-летней жительнице Палкинского района позвонил неизвестный. Под предлогом отправки подарка злоумышленник получил паспортные данные потерпевшей. Обещанный подарок женщине не пришел, однако спустя несколько месяцев она узнала, что на ее имя оформлен займ на сумму 11 800 рублей в одной из микрофинансовых организаций.

В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до 120 000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, лишение свободы на срок до 2 лет.