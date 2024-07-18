Происшествия

Псковские полицейские разыскивают мужчину со шрамами от ожогов на руках

Псковские полицейские разыскивают 48-летнего Дмитрия Абрамова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пскович пропал 2 сентября 2023 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы русые.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет предположительно в черную куртку, синие джинсы и ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.