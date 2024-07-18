Происшествия

Семь взрывоопасных предметов идентифицировали в Невельском округе

Семь взрывоопасных предметов нашли в Невельском округе 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Два артиллерийских снаряда калибра 105 мм, снаряд калибра 76 мм, две минометных мины калибра 82 мм, ручную гранату «Ф1», ручную гранату «РПГ40» по фото идентифицировала группа разминирования города Великие Луки в деревне Сомино.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).