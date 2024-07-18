Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку по подозрению в краже косметики

Подозреваемую в хищении женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сообщение о сигнале «тревога» поступило правоохранителям из гипермаркета на Рижском проспекте около 17.00. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметические средства.

По факту хищения проводится проверка.