Происшествия

В Пыталово подвергшийся нападению бродячей собаки мужчина добился компенсации морального вреда

Жителю Пыталовского района, который подвергся нападению бродячей собаки, компенсируют моральный вред. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Установлено, что в апреле этого года мужчина, двигаясь по улице Красноармейской в Пыталово, подвергся нападению бродячей собаки. В результате ему причинены телесные повреждения.

Поскольку полномочия по ведению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Пыталовского муниципального округа осуществляются местной администрацией, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. С администрации Пыталовского муниципального округа в пользу местного жителя взыскали компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.