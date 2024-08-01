Происшествия

Ангар горел ночью в Великих Луках

Два техногенных пожара произошли за прошедшие выходные в Великих Луках и Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар произошёл 3 августа в деревне Касьяново Великолукского района. Сгорело бесхозное строение. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Второй пожар начался в ночь с 4 на 5 августа на улице Дальней. Возгорание произошло в ангаре. Спасательной службе стало известно о нём в 3:23. В строении ангарного типа огнём повреждены кровля и стена, но благодаря оперативной работе пожарных МЧС России ангар удалось спасти. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В результате происшествий никто не пострадал. Ущерб и точные обстоятельства пожаров выясняются.