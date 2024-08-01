Происшествия

Здание сгорело в дедовичской деревне Сорокино

Техногенный пожар произошёл в деревне Сорокино Дедовичского района 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В 8:47 спасательным службам поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на улице Центральной. В ходе распространения огня здание сгорело, но специалистам МЧС России удалось ликвидировать пожар. На месте работало пять сотрудников спасательной службы и две единицы техники.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.