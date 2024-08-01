Происшествия

Псковские таможенники изъяли 20 кг наркотиков и возбудили 30 уголовных дел за полгода

Псковская таможня подвела итоги своей работы за первые полгода 2024 года. Всего возбуждено 30 уголовных дел, 70% из которых составлены в отношении конкретных лиц. Все уголовные дела находятся в производстве следственных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Треть уголовных дел возбуждена во взаимодействии с сотрудниками управлений ФСБ России по Псковской области и МВД России по Псковской области. Примером тесного взаимодействия с коллегами является уголовное дело, возбужденное по преступлению, предусмотренному статьей 226.1 УК РФ, по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сокрытых в иконах взрывчатых веществ и взрывных устройств. В рамках расследования двое подозреваемых были задержаны и в отношении них избрана мера пресечения – заключение под стражу», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

За шесть месяцев псковскими таможенниками изъято из незаконного оборота более 20 кг наркотических средств.

Всего в первом полугодии таможней возбуждено 4404 дела об административных правонарушениях. Их количество по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 25%. Общая сумма взысканных административных штрафов составила 55,4 млн рублей, что на 9% больше, чем в том году.

90% административных правонарушений приходится на нарушения в области таможенного дела. 66% административных правонарушений являются значимыми и относятся к общественно-опасным.