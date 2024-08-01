Происшествия

Катавшегося по трассе Великий Новгород - Псков пьяного электросамокатчика будут судить

В Новгородской области могут привлечь к уголовной ответственности электросамокатчика, катавшегося по федеральной трассе Великий Новгород - Псков в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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30-летний местный житель обвиняется по части 1 статьи 264.1 УК (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее уже подвергавшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По версии правоохранителей, нетрезвого новгородца полицейские задержали в мае на трассе Великий Новгород - Псков. Мужчина заявил о полном признании вины.

Дело самокатчика рассмотрит Новгородский районный суд. Дата начала процесса пока неизвестна, пишет «Интерфакс». Как уточнили в облсуде и всех районных судах региона, подобное дело в регионе будет рассматриваться впервые.