Происшествия

Страдающий деменцией пожилой мужчина в вельветовых брюках пропал в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение пропавшего Владимира Шестеркина 1949 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Мужчина 7 августа в 17.30 вышел из дома по месту жительства на улице Гоголя, 14, до настоящего времени не вернулся. Страдает деменцией.

Рост около 165- 67 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серую спортивную кофту на молнии, черную рубашку, коричневые вельветовые брюки, на ногах чёрные сандали, на голове бейсболка чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Шестеркина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или +7 911 883 38 83.