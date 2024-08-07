Происшествия

Петербуржец лишился свободы на 15 лет за попытку сбыть 40 кг наркотиков в Псковской области

Житель Санкт-Петербурга лишился свободы за покушение на сбыт 40 килограммов наркотиков в Псковской области (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото здесь и далее: прокуратура Псковской области

В ходе судебного следствия установлено, что в период времени с 4 по 9 августа 2023 года житель Санкт-Петербурга, находясь в Ленинградской и Псковской областях, из личной корыстной заинтересованности помещал имевшееся у него в наличии наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, в тайники общей массой более 40 кг.

Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.