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Отломанного с постамента Барсика в Пскове забрали полицейские

Скульптура Барсика, которая пропала с набережной реки Великой в Пскове 9 августа, находится на передержке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Местную достопримечательность отломали от постамента и бросили, сотрудники правоохранительных органов подобрали Барсика.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, 7 августа в полицию поступило сообщение от местной жительницы - женщина рассказала, что Барсик сломан и валяется на асфальте вблизи места размещения. На данный момент УМВД России по городу Пскову проводит проверку – устанавливаются виновные, отсматриваются камеры видеонаблюдения.

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Сейчас городская достопримечательность находится на передержке в местом отделении полиции. Дата повторной установки памятника на прежнее место не уточняется.

Напомним, это уже не первый случай вандализма в отношении псковских Барсиков.

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Напомним, декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре 2023 года.

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Высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.