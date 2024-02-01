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Барсика-морячка на псковской набережной свернули вандалы

Вандалы свернули с основания декоративную скульптурную композицию «Барсик – символ города Пскова», которая была установлена на набережной реки Великой в Пскове. Теперь скульптуру установят на смотровой площадке между биноскопами. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Псковские барсики понравились псковичам настолько, что больше месяца не сходили с лент в соцсетях. Горожане бережно закутывали их в шарфики и шапочки, а экскурсоводы водили экскурсии, посвящали стихи и создавать квесты… Но, как это у нас, к сожалению, бывает, барсики пришлись по душе не всем... Одного из них – морячка на набережной – свернули вандалы. Мы его забрали и готовим для него более подходящее место: на смотровой площадке между биноскопами», - рассказал Борис Елкин.

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Подрядчику направили претензию по поводу некачественного крепления.

«Ошапурков (вандалов - ред.) будет искать полиция!» - добавил глава Пскова.

Напомним, декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре.

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Высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.