Фотофакт: Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове

Скульптура Барсика пропала с набережной реки Великой в Пскове, фотографии в редакцию Псковской Ленты Новостей прислали местные жители.
Раньше Барсик уже пропадал с смотровой площадки.
Напомним, декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре 2023 года.
Высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.