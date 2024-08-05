Общество

Фотофакт: Барсик пропал с набережной реки Великой в Пскове

Скульптура Барсика пропала с набережной реки Великой в Пскове, фотографии в редакцию Псковской Ленты Новостей прислали местные жители.

Раньше Барсик уже пропадал с смотровой площадки.

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Напомним, декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре 2023 года.

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Высота девяти скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер десятой больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.