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110 000 рублей штрафа заплатит житель Печор за критику СВО

110 000 рублей штрафа заплатит житель Печор за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Обвинительный приговор Печорского районного суда Псковской области в отношении местного жителя вступил в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что гражданин, будучи привлеченным к административной ответственности в июле 2022 года по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), действуя умышленно и выражая протест против проведения специальной военной операции разместил в открытом доступе со своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» доступную неограниченному кругу пользователей информацию с явно негативной оценкой, дискредитирующую и осуждающую характер действий Вооружённых Сил Российской Федерации, связанных с проведением СВО.

Противоправную деятельность фигуранта выявили и задокументировали сотрудниками УФСБ России по Псковской области. В дальнейшем уголовное дело было возбуждено и расследовано Управлением МВД России по Псковской области.

Решением Печорского районного суда гражданина признали виновным в совершении преступления. Ему назначили штраф в размере 110 000 рублей.