Происшествия

Раскрыта кража денег с банковской карты 55-летней псковички

Псковские полицейские раскрыли очередной случай незаконного использования банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15 августа с утраченной банковской карты 55-летней женщины неизвестный похитил более 10 тысяч рублей. Нашедший карту злоумышленник расплатился ею в крупных продуктовых магазинах. После этого потерпевшая обратилась с заявлением в УМВД России по городу Пскову.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - ранее судимый за мошенничество местный житель 1969 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Расследование продолжается.