Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже продуктов

Сотрудники Росгвардии задержали в Пскове мужчину, который пронес через кассу магазина продукты без оплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

19 августа около 11.00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 30-летнего псковича, который пронес через кассовый узел продукты, при этом не заплатив за них.

По факту кражи проводится проверка.