Происшествия

Взрывчатое вещество нашли вблизи дома себежанина, возбуждено дело

В ходе осмотра надворных построек, принадлежащих одному из жителей Себежского района, а также прилегающей к дому территории правоохранители изъяли взрывчатое вещество, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Экспертиза установила, что вещество пригодно для производства подрывных работ. Все причастные к совершению преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.