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Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях

Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

В результате проверки социальной сети «ВКонтакте» со страницы пользователя, находящейся в свободном доступе для неограниченного круга лиц, размещалась и публично демонстрировалась дискредитирующая информация в виде комментариев к записям сообществ.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.