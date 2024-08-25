Происшествия

Псковичка оплатила покупки на 3,5 тысячи рублей найденной банковской картой

Хищение с банковской карты раскрыли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С заявлением в ОП №2 УМВД России по городу Пскову обратился 24-летний пскович. Ранее он утратил свою банковскую карту. Нашедший ее неизвестный решил воспользоваться чужими деньгами и оплатил покупки почти на три с половиной тысячи рублей.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемую, это местная жительница 1961 года рождения. Во время обыска у нее была изъята утраченная псковичом карта.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.