Происшествия

Три с половиной миллиона рублей выманили мошенники у псковичей за сутки

Почти три с половиной миллиона рублей отправили мошенникам псковичи за сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 августа в регионе зарегистрировано сразу пять заявлений от потерпевших: жертвами злоумышленников стали псковичи, великолучане, жители Пушкинских Гор и Острова.

Псковичка 1955 года рождения следовала указаниям лжесотрудника банка и хотела спасти свои денежные средства путем перевода на безопасный счет. В результате пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной схемы стал 44-летний великолучанин. Лжесотрудник правоохранительных структур выманил у жителя южной столицы региона 1 242 000 рублей.

Еще 54 126 рублей перевела жительница Пушкинских Гор, женщина 1970 года рождения, фейковому сотруднику казначейства. Основной мотив - блокирование несанкционированного оформления кредита на имя заявительницы. Кредитные средства женщина самостоятельно перевела злоумышленнику через банковское приложение.

23 августа в ОМВД России по Островскому району поступило сразу два заявления по факту дистанционного мошенничества. В обоих случаях потерпевшие - женщина 1977 года рождения и 64-летний пенсионер - следовали указанию «сотрудника банка» и перевели 1 570 000 рублей и 244 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается.