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Уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Пскова Грацкого направили в суд

Прокуратура Пскова направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Утверждено обвинительное заключение, Грацкого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в особо крупном размере), пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в крупном размере), частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе в значительном размере).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, действуя в интересах представителей юридических лиц, в 2022 и 2023 годах получил от них незаконное вознаграждение в виде автомобиля, денежных средств, наручных часов в общем размере порядка 6 млн рублей за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ и их оплате в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также аналогичные действия в будущем.

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Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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По разным статьям Грацкому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, до 12 лет и до 6 лет.